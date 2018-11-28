Абакан, 28 ноября, 2018, 14:05 — ИА Регнум. В Хакасии сегодня, 28 ноября, состоялась третья сессия седьмого созыва Верховного совета (парламента) республики. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, первым парламентарии рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Валентина Коновалова в связи с его избранием на должность главы Хакасии.

R-19.ru На сессии Верховного совета Хакасии

По сообщениям местных массмедиа, по этому вопросу депутаты проголосовали единогласно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 30-летний коммунист Валентин Коновалов стал главой Хакасии по результатам второго тура губернаторских выборов 11 ноября 2018 года. До этого он был депутатом Верховного совета республики.

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15 ноября Валентин Коновалов вступил в должность главы Хакасии.

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