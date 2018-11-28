Осло, 28 ноября, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Возбудителя чумы, который вызвал пандемию в Средние века в Европе, могли завезти из Центральной Азии или с Западного Урала. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Арнольд Бёклин. «Чума». 1898

Учёные из Норвегии, Франции, Италии и Великобритании провели исследования, в ходе которого изучили исторические и археологические данных, а также пять геномов возбудителя болезни, обнаруженных в останках средневековых европейцев.

В результате учёные пришли к выводу, что чумная палочка периодически приезжала в Западную Европу по торговым путям вместе с товарами. Предположительно, она могла следовать разными путями из Волжской Булгарии, а также из Центральной Азии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что чумная палочка могла попасть в Европу ещё в каменном веке.

Читайте также: Учёные: Чума появилась в Каменном веке