Екатеринбург, 28 ноября, 2018, 13:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге предлагаемый к сносу пятиэтажный жилой дом № 40 по улице Карла Либкнехта не является аварийным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловской прокуратуре.

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По сведениям ведомства, дом обследовали сотрудники МЧС и областного департамента государственного жилищного и строительного надзора. По данным департамента, признаков аварийности не выявлено.

Более того, несущие конструкции находятся в хорошем состоянии и не подлежат ремонту. Впрочем, обследование конструкций пока продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дом могут снести. На его месте планируется построить новый концертный зал филармонии.

Планы по сносу вызвали протесты жильцов. Граждане опасаются, что дом могут снести под видом аварийного, и намерены отстоять своё жильё.