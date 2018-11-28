Москва, 28 ноября, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Курс рубля ослабевает из-за новой версии бюджетного правила, полагает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что курс рубля «практически не зависит» от того, как изменяется стоимость нефти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Как всегда, у российских чиновников правда тут изложена лишь частично, — сказал Григорьев. — Действительно, новая версия бюджетного правила предполагает некую цену отсечения (40 долларов для барреля нефти). Если реальная рыночная цена выше, то всё лишнее направляется в резервы, на которые покупается валюта. Из-за этого курс рубля ослабевает. С другой стороны, если возникает необходимость повышенных трат, то на валюту опять закупаются рубли, чтобы свести концы с концами, в результате чего рубль укрепляется. Так что большую независимость от ситуационных колебаний мы покупаем хронически заниженным курсом рубля».

По его мнению, если бы в РФ существовали массовые инвестиционные программы, рассчитанные на регулярную закупку зарубежной техники, квалифицированных специалистов и тому подобное, это имело бы смысл.

«Но ведь таких программ и стратегий нет, — констатировал эксперт. — Есть лишь желание продлить ситуацию текущего кризиса как можно дальше, чтобы вывести последние капиталы, получить всё, что можно, от имеющихся в распоряжении активов. И кстати, при стабильно низких ценах на нефть рубль всё равно будет страдать — ведь резервы рано или поздно закончатся, а диверсификация экономики у нас достигнута в той же мере, в которой удалось побороть рост тарифов ЖКХ, коррупцию, поднимающиеся цены на бензин и тому подобное».

Напомним, как стало известно ранее, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на форуме «Россия зовет», заявил, что курс рубля практически не зависит от того, как меняются цены на нефть.

«Умеренно жёсткая бюджетная и денежно-кредитная политика способствует тому, что у нас создаются предсказуемые условия. Курс уже практически не зависит от изменений цен на нефть», — уверен министр.