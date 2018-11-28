Россия укрепляет обороноспособность Крыма: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 ноября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Россию обвинили в «агрессии» в Восточной Европе;
- В Крым доставят ещё один дивизион С-400 «Триумф»;
- Западноевропейский экзархат русских приходов распущен;
- Силовики задержали главу управления МЧС по Саратовской области;
- Треть европейцев и половина американцев не знают о Холокосте.
Следующий выпуск слушайте в 17:00 (время московское).
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