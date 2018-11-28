Москва, 28 ноября, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram имеет множество каналов, отражающих многообразие мнений российского общества. Так ответил 28 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о якобы «прокремлевских» Telegram-каналах.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Telegram

Песков подтвердил, что о Кремле и Telegram-каналах есть много слухов. Очевидно, что среди ресурсов есть критикующие российское руководство, при этом одни пытаются делать это объективно, другие — в «заказном платном режиме», отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков отказался говорить о деталях инцидента в Керченском проливе, переадресовав вопрос российской пограничной службе. «Концептуально ситуация абсолютно очевидна», — заявил он, говоря о вторжении украинских военных кораблей в российские территориальные воды.

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