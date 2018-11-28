Москва, 28 ноября, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на защиту прав автомобилистов и совершенствование реформы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Страховка ОСАГО

Предлагается не учитывать износ запчастей при расчете денежных выплат по ОСАГО.

«При «натуральном возмещении», то есть, непосредственном ремонте автомобиля, износ комплектующих не учитывается, но при расчете денежных компенсаций с учетом износа даже максимальная выплата в 400 тыс. рублей зачастую не покрывает полной стоимости ремонта, и виновник ДТП вынужден доплачивать недостающую сумму из своего кармана. С помощью нашей поправки мы хотим избавить автовладельцев от этих расходов, всю ответственность по компенсации ремонта в любой форме должны нести страховщики», — отметил Миронов.