Калуга, 28 ноября, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Жительница Калуги стала жертвой мошенников, работающих под видом частных детективов. Как сообщили 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, доверчивая женщина хотела уличить партнера в неверности, чем и воспользовались предприимчивые «сыщики».

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Поймали с поличным

Заподозрив своего избранника в неверности, калужанка решила обратиться к помощи детективов. Отыскав в интернете детективное агентство, она по электронной почте отправила сообщение, в котором рассказала о своей проблеме. Пострадавшей ответили, что готовы собрать информацию по интересующему объекту, но для этого необходимо внести аванс.

Доверчивая калужанка перевела денежные средства в сумме 3000 рублей через «Яндекс Кошелек» на счет, указанный «детективом», и стала ожидать, когда с ней свяжется представитель агентства для выполнения обещанной работы. Однако время шло, а к заказчице никто не обращался, на её повторные сообщения ответа не было. Осознав, что её обманули, женщина обратилась в полицию.

По данному факту в отделе дознания возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В настоящее время полицейские с целью установления подозреваемого проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственно-процессуальных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года правоохранители Калужской области зафиксировали более 550 случаев мошенничества. Так, 70,2%, или 257 преступлений совершено дистанционно с использованием мобильной связи и сети интернет. Чаще всего такого рода преступления совершаются под предлогом покупки либо продажи товаров или услуг по объявлениям, размещенным в интернете (141 случай), разблокировки банковской карты или отмены операции по списанию денежных средств с неё (16 преступлений). В 15 случаях мошенники предлагали оказать финансовую помощь, в десяти — помочь с получением кредита.

Читайте подробнее: Калужская область: с начала 2018 года — более 550 случаев мошенничества