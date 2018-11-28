Москва, 28 ноября, 2018, 13:34 — ИА Регнум. В рамках саммита «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе президент России Владимир Путин намерен встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль-Саудом. Об этом 28 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд

По словам официального представителя Кремля, у президента России запланированы контакты с наследным принцем на полях саммита. Также Песков добавил, что более подробно о повестке двух дней саммита G20 расскажет позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине может не состояться по инициативе главы Белого дома.

Читайте также: Трамп не исключил отмены встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине