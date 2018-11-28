Саратов, 28 ноября, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Начальника управления МЧС по Саратовской области Игоря Качева задержали за злоупотребление должностными полномочиями по государственным контрактам. Об этом сообщил представитель управления.

Mchs.gov.ru Игорь Качев

По его словам, факты злоупотребления удалось установить в рамках совместных действий управления собственной безопасности МЧС и регионального управления ФСБ, сообщает ТАСС.

«Задержание начальника ГУ МЧС России по Саратовской области Игоря Качева проведено в рамках мероприятий по пресечению должностных нарушений коррупционного характера, которые проводятся Главным управлением собственной безопасности МЧС России», — отметил представитель МЧС.

ИА REGNUM напоминает, ранее сообщалось о задержании Качева утром 28 ноября, в руководимом им ведомстве проходят оперативно-следственные мероприятия.

Годом ранее обыски в управлении уже проходили в связи с возбуждением уголовного дела в отношении подчиненных Качева.

В настоящее время нет комментариев о задержании главы управления МЧС от регионального следственного управления СКР и УФСБ.