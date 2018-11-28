Липецк, 28 ноября, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил требования кредиторов ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» и признал предприятие, входящее в машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы», банкротом. Конкурсное производство было открыто 27 ноября 2018 года, но решение суда пока не изготовлено, подробности неизвестны. С декабря 2017 года предприятие находилось под наблюдением как поручитель по долгам курганского завода, который был единственным участником предприятия на момент оформления займа и также входит в состав концерна «Тракторные заводы», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Vitaly V. Kuzmin Гусеничный транспортер-тягач МТ-Т

Напомним, липецкое предприятие, ведущее свою историю с 1967 года, девять лет назад вывели из состава ОАО «Липецкий трактор». С того момента ООО является частью «пула» машиностроительно-индустриального концерна «Тракторные заводы». Заводы и производства последнего работают в восьми регионах России: Чувашии, Мордовии, Карелии, Алтайском крае, Владимирской, Волгоградской и Курганской областях. Трудности у группы возникли после того, как не получилось вернуть многомиллиардный кредит, взятый у ряда банков в 2011 году. По договору переуступки право требования по нему перешло к Внешэкономбанку, который с 2017 года начал активно взыскивать долги с компаний концерна через суд, в том числе и через банкротные иски. По разным данным, сумма задолженности составляет 70−90 млрд рублей. В сентябре 2018 года почти 30 млрд рублей долга ВЭБ взыскал с 13 предприятий концерна.

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В августе 2018 года стало известно, что концерн с целью избежания разорения его заводов, в числе которых старейшие российские предприятия, будет передан госкорпорации «Ростех». Последняя возьмёт на себя оборонную часть группы, а для гражданских заводов подыщут частного инвестора. Предположительно, в числе претендентов — «дочерняя компания» кипрской фирмы Tadorix Consultants Limited ООО «Холдинг Транспортные компоненты».

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Проблемы у липецкого предприятия начались после того, как АО «Курганский машиностроительный завод», на тот момент единственный участник ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей», взял заём у ПАО «ТрансФин-М» и не смог погасить в срок. Липецкий завод выступал поручителем за долг свыше 1,2 млрд рублей.

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С декабря 2017 года ООО находилось под наблюдением, а число его кредиторов нарастало.

31 октября 2018 года прошло первое собрание кредиторов общества, на котором было принято решение обратиться в Арбитражный суд Липецкой области с ходатайством о признании ООО «ЛЗГТ» несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. В качестве арбитражного управляющего был выбран временный управляющий Андрей Берсенев — член ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». 27 ноября 2018 года требование суд удовлетворил.

Сумма претензий к компании превышает 1,5 млрд рублей, точные объёмы требований кредиторов неизвестны.