Санкт-Петербург, 28 ноября, 2018, 13:21 — ИА Регнум. В Петербурге депутаты Законодательного собрания в очередной раз решили затруднить продажу алкоголя, передает корреспондент ИА REGNUM. Ранее в городе ввели ограничения по времени продажи спиртного, а также запретили торговать хмельным на первых этажах жилых домов.

Дарья Драй ИА REGNUM Сигареты и алкоголь

Теперь единоросс Денис Четырбок озаботился уставным капиталом предпринимателей, торгующих алкоголем.

«Вопросы о том, сколько алкогольных магазинов расплодилось в наших районах, дворах, на магистралях, волнуют жители нашего города, они обращаются к депутатам с просьбой как-то повлиять, потому что доступней алкогольных магазинов у нас, наверное, ничего нет», — сказал Четырбок.

Сейчас в Петербурге предприниматель для легальной продажи алкоголя должен иметь уставный капитал в 500 тыс. рублей. Проект увеличивает необходимый уставный капитал такой организации до 700 тыс. рублей. Это должно поставить очередной «барьер для вакханалии», которая, на взгляд депутата, творится в Петербурге с алкогольной продажей.

«Собственники таких магазинов в течение пары лет становятся долларовыми миллионерами», — посетовал Четырбок, заявив, что «в радиусе его проживания» расположены сразу семь точек по продаже спиртного.

«Вместо того чтобы торговать картофелем, огурцами, помидорами гораздо выгоднее и проще торговать алкогольной продукцией. Это такие «дрожжевые деньги». Если открыли магазин, то за полтора года вы уже в списке Forbes или каком-то другом журнале», — заявил единоросс, после чего спикер Вячеслав Макаров попросил его прекратить рекламировать в парламенте торговлю водкой как лучший карьерный путь.

Депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалев вступился за небольшие магазины «шаговой доступности», которые, по его наблюдениям, ввиду различных запретительных мер только закрываются либо сокращают площади, убирая с прилавков бакалею, прекращая обслуживать жителей 24 часа в сутки, но продолжая торговать алкоголем, чтобы отбить издержки.

«Это главное, чего ждут от нас жители Петербурга, — затруднить им покупку шампанского накануне Нового года», — высказался депутат Михаил Амосов (фракция «Яблоко»). Он тоже предполагает, что единственным достижением этого законопроекта, даже при самом «фантастическом сценарии», станет лишь сокращение количества магазинов, и это приведет лишь к росту цен.

Четырбок пояснил, что своим законопроектом он пытается вытравить из города «непрофессионалов рынка», которые будут с помощью своей лицензии сбывать «некачественный, может быть, алкоголь».

«Как вы измеряете профессионализм? Это же не болтология должна быть, а какая-то система оценки!» — не понял Амосов.

Впрочем, добавил он, новый закон, как и многие другие запреты, издаваемые парламентом, вряд ли будет работать и влиять на ситуацию, по мнению Амосова, он был написан «для галочки». В этом его поддержал и депутат от «Партии роста» Максим Резник.

«Всё, что происходит в смысле запретительной политики, — это политика Марфы Кузьминишны, я бы назвал. У всех нас есть такой избиратель. Марфа Кузьминишна сидит на скамейке и всё про всех знает. Знает, что Светка приходит поздно, значит, надо подросткам запретить шляться. Васька много курит, значит, надо везде запретить курить. Семья Самсоновых пьет, поэтому надо запретить пить, а в квартире сверху много веселятся, поэтому надо запретить «энергетики». Эта политика очень однобока, существуют и другие слои общества, город состоит не только из бабушек на скамейках, при всем к ним уважении. Ненормально, когда парламент начинает контролировать, кто с кем спит, что пьет, это постоянное вмешательство в личную жизнь и нелепое регулирование, которое, с одной стороны, ни на что не влияет, а с другой стороны, постоянно затрудняет жизнь бизнесу, должно прекратиться», — заявил Резник.

Большинством голосов законопроект проект был принят за основу.

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