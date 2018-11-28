Пермь, 28 ноября, 2018, 14:00 — ИА Регнум. В Перми с молотка уйдёт жилой дом в центре краевой столицы. Жилья лишатся 43 человека, после продажи им как собственникам выплатят вырученные от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Пермскому краю.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру 1876

В пресс-службе ведомства затруднились сказать, есть ли среди жильцов несовершеннолетние, поскольку в исполнительных документах указаны только фамилии, без даты рождения.

Судебные приставы исполняют решение Ленинского районного суда. Инициатором иска стал департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города. В 2012 году признали аварийным: сильно деформированы стены, кровля и фундамент повреждены, здание содержится бесхозяйственно. В 2016 году собственников уведомили о необходимости привести дом в порядок. Однако жильцы проигнорировали это требование. Тогда чиновники обратились в суд с иском о продаже дома и прекращении права ответчиков на принадлежащие им доли в праве собственности.

Вынося постановление, судебная инстанция руководствовалась статьёй 293 Гражданского кодекса РФ, где указан пункт о бесхозяйственном обращении с жильём и допущении его разрушения. Если собственник после предупреждения не производит ремонта без уважительных причин, то суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов.

Жильцы пытались обжаловать судебное решение, но тщетно. В настоящее время собран пакет документов для передачи дома на продажу. По оценке экспертов, стоимость дома и земельного участка составила 8,3 млн рублей.

Представитель УФССП по Пермскому краю в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что судебное решение о передаче жилого дома на продажу из-за бесхозяйственного отношения к жилью собственников можно назвать прецедентом в Прикамье.