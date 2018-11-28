Пермь, 28 ноября, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Пермский театр «У Моста» удостоился премии фестиваля «Уроки режиссуры» за «глубинное погружение в классику», продемонстрированное в постановке спектакля «Васса. Первый вариант» Максима Горького, сообщает 28 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Федотов

Особенностью постановки является тот факт, что существует два варианта пьесы Горького, при этом большую известность имеет второй, опубликованный в 1935 году. Однако художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов предпочел первый вариант, созданный в 1910 году.

«В первом варианте пьесы Горького «Васса Железнова» много мистических, остросоциальных и философских идей. Горький — гениальный драматург, который очень тонко и одновременно глубоко изображает парадоксальные характеры, прописывает драматургию отношений главных героев, раскрывает общечеловеческие проблемы», — отмечает Федотов.

«В его пьесах — бездна идей и смыслов, которые затягивают и потрясают читателя. Горького можно поставить в один ряд с Чеховым и Гоголем. Мы это поняли, когда впервые обратились к творчеству Горького несколько лет назад, поставив пьесу «На дне». Мы постарались очень бережно эту особую горьковскую атмосферу воплотить на театральной сцене», — добавил художественный руководитель театра «У Моста».

Напомним, Пермский театр «У Моста» в 2018 году справил свое 30-летие. За многие годы работы, театр посетил свыше 170 фестивалей, в том числе и зарубежных. Стал лауреатом многочисленных премий, среди которых «Золотой витязь» и «Золотая маска».