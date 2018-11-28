Иерусалим, 28 ноября, 2018, 13:05 — ИА Регнум. По информации новостного ресурса Al-Masdar News, израильские ВВС 27 ноября провели несколько полетов в воздушном пространстве Ливана, пролетая на запад до Бейрута и на восток до сирийской границы.

Sam Mugraby, photos8.com Вид на сирйиское приграничье с Голанских высот

Al-Masdar News ссылается на свой источник среди сирийских военных в Дамаске. По словам этого источника, израильские военные самолеты и разведывательные беспилотные аппараты были замечены пролетающими над южным, восточным и западным Ливаном 27 ноября. Это привело к приведению ливанской и сирийской ПВО в повышенную готовность.

Как утверждается, один из самолетов облетел сирийско-ливанскую границу из долины Бекаа, что повысило уровень боевой готовности ПВО Дамаска. Пролеты самолетов израильских ВВС в Ливан имели место дважды за 27 ноября.

В последний раз израильские ВВС совершали облеты с такой частотой 17 сентября 2018 года. В тот же день они бомбили сирийские провинции Хомс, Латакия и Тартус.

Не исключено, что Израиль готовит авиаудар по целям на территории Сирии. Этот удар ему необходим даже не столько в военных, сколько в пропагандистских целях. Так как с момента поставки в Сирию ЗРК С-300 израильские ВВС ни разу не атаковали цели в Сирийской Арабской Республике.