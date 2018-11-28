Москва, 28 ноября, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Чтобы экономика РФ развивалась, в неё надо вкладывать деньги, а не копить их, полагает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова, объяснившего, что профицит государственного бюджета создаёт буфер на пути разного рода внешних условий вроде санкционного давления.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Черкасский. 1988. СССР «Делай деньги, делай деньги, а остальное всё — дребедень!»

«Мне это напоминает историю про человека, который всю жизнь прожил в нищете, а когда наконец помер, у него под матрасом нашли невероятное количество денег, — сказал Хазин. — Выяснилось, что он в молодости, опасаясь голодной жизни, сам себя приучил, что жить надо на 20 копеек в день, а всё, что сверх этого, следует собирать на голодные годы. И он впроголодь до смерти и дожил. Я считаю, что такой подход неправильный. Надо развиваться. Чем больше мы развиваемся, тем больше производим; чем больше производим, тем больше зарабатываем. Надо больше вкладывать в развитие. А тут логика такая: поскольку всё равно всё, что мы вложим, мы же и украдём, зачем тогда вкладывать? А лучше отдать нашим западным партнёрам, чтобы им было легче преодолеть кризис».

Напомним, как стало известно ранее, министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках форума «Россия зовет» заявил, что профицит федерального бюджета России создаёт буфер на пути к различным изменениям внешних условий, в том числе и санкционного давления.

Также отметим, что, согласно прогнозам, в 2019 году профицит бюджета РФ будет на уровне 1,932 трлн руб., в 2020 году — 1,224 трлн руб., в 2021 году — 952 млрд руб.

Кроме того, профицит федерального бюджета за январь — октябрь 2018 года достиг 3,022 трлн рублей, или 3,6% ВВП. Доходы бюджета за 10 месяцев составили 15,804 трлн рублей, в том числе нефтегазовые доходы — 7,222 трлн рублей, а не нефтегазовые — 8,582 трлн рублей.