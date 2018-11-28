Симферополь, 28 ноября, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Депутаты парламента Республики Крым убрали три муниципальных образования республики из зоны действия курортного сбора. Решение принято 28 ноября на очередной сессии Госсовета РК, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ласточкино гнездо

«Саки, Евпатория и Черноморский район вышли из эксперимента», — отметил спикер парламента Владимир Константинов.

Таким образом, в эксперименте по взиманию курортного сбора остаются Алушта, Судак, Феодосия и Ялта.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля крымский парламент одобрил перенос курортного сбора на 2019 год в связи с датой открытия моста через Керченский пролив, а также с подготовкой администрирования налогового эксперимента. Затем власти Черноморского района, Евпатории и Сак попросили их исключить из эксперимента, поскольку большая часть их туристов — инвалиды и льготники, освобождённые от уплаты курортного сбора.