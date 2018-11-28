Лондон, 28 ноября, 2018, 12:50 — ИА Регнум. 27 ноября на проходящем в Лондоне форуме Oil & Money Coference глава Международного Энергетического Агентства Фатих Бироль сообщил свежие данные о ситуации на китайском рынке СПГ.

En.kremlin.ru СПГ-танкер

По словам Ф. Бироля, сославшегося на данные главного таможенного управления КНР, в январе-октябре 2018 года Китай импортировал 41,6 млн тонн СПГ по сравнению с 39,0 млн тонн за весь 2018 год. Если сравнивать год-к-году итоги первых десяти месяцев 2017-го и 2018-го года, то рост импорта составляет 43%.

«В этом году в октябре, а если не в октябре, то в ноябре, Китай станет первым по величине импортером газа в мире, опередив Японию. А в следующем году разница между ними усилится» — отметил Ф. Бироль.

Китай импортирует не только СПГ, но и трубопроводный природный газ, поступающий по системе магистральных газопроводов «Центральная Азия — Китай» и по МГП «Мьянма — Китай». Собственная добыча газа по итогам 2017 года составила 147,5 млрд кубометров, а общее потребление превысило 247 млрд кубометров. Ожидается, что уже в ближайшее время потребление природного газа в Китае превысит знаковую цифру в 300 млрд кубометров в год. Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода «Сила Сибири-1» обеспечит Китаю возможность стабильно наращивать объемы потребления, что необходимо КНР для выполнения государственных программ экономического развития и решения экологических проблем.