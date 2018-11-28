Дамаск, 28 ноября, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Местные источники сообщают о полном провале вылазки боевиков на стыке провинций Хама и Латакия. Группа джихадистов из радикальной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняла вторую попытку за прошедшие две недели провести специальную операцию за линией фронта Сирийской арабской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Джихадисты

Их просачивание в тыл позиций сирийских военных прошло в районе города Джуб аль-Ахмар с дальнейшей задачей ликвидировать опорный пункт у административной границы с провинцией Хама.

Однако их инфильтрация была замечена секретом сирийской армии. Поэтому к тому моменту, когда боевики выдвинулись на исходные позиции для атаки на опорный пункт, к их встрече все было готово.

В ходе попытки приблизиться к позициям сирийских военнослужащих вся группа джихадистов была уничтожена плотным огнем. В этом боестолкновении погиб один сирийский солдат.

Сирийские военные в последнее время усилили меры по боевому охранению своих позиций, в том числе, и с тыла. Это произошло после того, как исламистам на прошлой неделе удалось просочиться в тыл и полностью уничтожить опорный пункт сирийской армии. Тогда правительственные силы потеряли более двадцати военнослужащих.