Заречный, Свердловская область, 28 ноября, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Плановая противоаварийная тренировка на случай небывалого землетрясения в 7 баллов прошла на Белоярской АЭС (Свердловская область) прошла с дистанционным участием группы оказания помощи атомным станциям, сообщает 28 ноября пресс-служба Росэнергоатома.

Белоярская АЭС

«Чтобы создать наиболее тяжёлый сценарий тренировки, его разработчики выбрали небывалое для данной местности землетрясение в 7 баллов», — говорится в сообщении.

По сигналу «Сбор» члены комиссии по чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности и специалисты технологических групп аварийного центра собрались в защищённом пункте управления противоаварийными действиями атомной станции. В тренировке участвовал оперативный персонал атомной станции, были задействованы члены специального ведомственного формирования Белоярской АЭС.

Участники отработали информационный обмен и взаимодействие, проводили реагирование на поступающие вводные по легенде учения. Моделирование технологического сценария осуществлялось на тренажёре энергоблока №3. В реальности была развёрнута мобильная противоаварийная техника: передвижные дизель-генераторы и насосные установки. Задачи тренировки были успешно выполнены за три часа.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом концерна «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»). Станция введена в работу в апреле 1964 года.

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