Тюмень, 28 ноября, 2018, 13:03 — ИА Регнум. В Тюменской области обсуждают выселение из комнаты в общежитии, расположенном в посёлке Новотарманский, семьи за коммунальные долги. В регионе стоят нешуточные морозы и люди остались в такое время без крыши над головой. Но, как поясняют власти Тюменского района и сотрудники управляющей компании, не всё так однозначно в истории с выселением, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

Как выяснилось, супружеская пара задолжала коммунальщикам 213 тыс. рублей. Комната в общежитии, где они проживали, принадлежит муниципалитету. Власти района пояснили СМИ, что плата за жильё была у выселенных невысока — 1200 рублей в месяц в отопительный сезон и 300 рублей в месяц в тёплое время. О возможности принудительного выселения людей предупреждали в течение года, но они упорно не желали даже частично оплачивать счета. В итоге, суд принял решение: супруги должны покинуть помещение.

В социальных сетях региона история о выселенных на мороз людях вызвала сотни гневных комментариев.

«Если они замерзнут на улице, то возбудят ли дела по намеренному убийству против администрации, судей и приставов?»

«Не верю, что не платили просто так. А общаги — это и так не жилье, это ночлежки. Стыдно за такие условия людей в 21 веке деньги драть».

«И опять добавилось бомжей в городе. Куда они пойдут? В подъезды, на теплотрассу или просто замерзать на улицу? Люди, опомнитесь, что вы творите!»

«Вот и дожили, что стали выкидывать на улицу людей, как ненужных котят».

Но как сообщает «ТюменьPRO», ссылаясь на сведения из управляющей общежитием компании, один из выселенных супругов оформляет ныне двухкомнатную квартиру, доставшуюся в наследство от матери. Никто на улице не остаётся. Кроме того, по сведениям СМИ, муж и жена злоупотребляют спиртным, нередко к ним присоединяется и дочь. И проживавшие с ними соседи ничуть не сочувствуют «выкинутым, как котята».

Эта история о социальной безответственности напомнила другую — о выселении из комнаты муниципального общежития матери с ребёнком в 2016 году за 80 тыс. рублей коммунального долга в Тюмени. Их выставили приставы тоже на улицу, в мороз, без предоставления жилья. Женщина с ребёнком в судах в течение года добивалась возвращения обратно. В итоге, после обращения к депутатам всех уровней, президенту России и в другие общественные институты, правосудие приняло сторону матери-одиночки.