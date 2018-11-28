Вашингтон, 28 ноября, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Сенатор Дик Дурбин присоединился к группе своих коллег в критике действий России в Керченском проливе, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Сената США.

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«Посредством кибератак, пропаганды, военного запугивания и прямого вторжения Россия продолжает атаковать украинский суверенитет и международные стандарты. Нагнетая напряженность в регионе, Россия продолжает агрессию в Восточной Европе. Такие вопиющие враждебные акты должны быть осуждены всеми. Соединенные Штаты стоят рука об руку с нашими друзьями в Украине», — заявил Дурбин.

В своем твиттере сенатор добавил:

Игнорирование российской агрессии в Крыму — это именно то, чего хочет Путин. Без однозначного осуждения президентом и государственным департаментом, Россия только осмелела в наращивании своей враждебности и незаконной деятельности в регионе.

Отметим, что «прямое вторжение» осуществила не Россия, а Украина, чьи корабли вторглись в российские территориальные воды в обход всех международных норм и законов.

Как стало известно ранее, президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, сообщил ему о «акте вооруженной агрессии» и заявил о необходимости усиления антироссийских санкций со стороны ЕС и США.