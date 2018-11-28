Красногорск, 28 ноября, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по инциденту в спортивной секции подмосковного Наро-Фоминска, сообщает 28 ноября пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Видеозапись происшествия на днях была показана одним из телеканалов. На кадрах взрослый тренер наносит удар ногой в верхнюю часть тела юного воспитанника, предположительно, с целью наказания.

«Предварительно установлено, что 11 марта 2018 года, тренер полноконтактного боевого единоборства, находясь в помещении спортивной школы, расположенной в городе Наро-Фоминске, в процессе тренировки нанес удар ногой в область головы 9-летнему мальчику», — говорится в сообщении пресс-службы.

Следователями из отдела по Наро-Фоминску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 238 УК РФ («Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Подозреваемый уже задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.