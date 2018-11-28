Нью-Йорк, США, 28 ноября, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Netflix объявила о намерении в 2019 году начать снимать фильмы и сериалы по детским романам британского писателя Роальда Даля. Вместе с анонсом компания выпустила рекламный промо-ролик, он был опубликован 27 ноября на портале Digital Spy.

Defense.gov Книги Роальда Даля

Новые экранизации получат такие книги, как «Чарли и шоколадная фабрика», «Эсио Трот», «Твитты», «БДВ, или Большой и Добрый Великан» и другие романы. Компания сообщила, что приобрела права на производство картин по этим произведениям.

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Напомним, самой известной книгой Роальда Даля является «Чарли и шоколадная фабрика», на её основе было выпущено три экранизации. Последнюю в 2005 году снял режиссёр Тим Бёртон, главную роль в фильме исполнил актер Джонни Депп.