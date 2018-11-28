Москва, 28 ноября, 2018, 12:23 — ИА Регнум. При введении в России системы быстрых платежей (СБП) коммерческие банки действительно снизят свои комиссии для клиентов — физических лиц. Более того, количество переводов значительно увеличится. Ведь система быстрых платежей позволит гражданам в любое время суток проводить мгновенные платежи по простым идентификаторам, например, по номеру телефона, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.

lcb Банковские карты

«При этом не будет иметь значения, в каких банках открыты счета отправителя и получателя. Таким образом, расчёты между гражданами станут и дешевле, и удобнее. А за счёт увеличения количества переводов коммерческие банки перекроют уменьшение своего дохода от снижения комиссий», — отметил эксперт.

По его мнению, есть ещё один «скрытый» момент. В связи с введением налога на самозанятых, государство как никогда заинтересовано в том, чтобы частные лица рассчитывались между собой через банки и, вообще, все вышли бы «из тени». Банки — налоговые агенты государства. Если в пользу некоего самозанятого, но не зарегистрировавшегося гражданина постоянно будут приходить денежные переводы от разных отправителей, то его будет легко вычислить и «сдать» налоговой и/или правоохранительным органам.

«Поэтому есть основание полагать, что несознательные элементы, которые не доверяют государству и желают остаться «в тени», не будут активно пользоваться системой быстрых платежей даже по самым низким тарифам. Они предпочтут старый добрый «чёрный нал», — считает Перекальский.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ одобрил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей. Планируется, что система заработает с 1 января 2019 года. Предполагается, что в 2019 г. все переводы будут осуществляться бесплатно, а с 2020 г. комиссия будет составлять от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы перевода.

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