Симферополь, 28 ноября, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Крымские депутаты выбрали новых зампредседателей парламента республики, а также досрочно прекратили полномочия своего коллеги, который ушёл на работу в правительство РК. Решения приняты на очередной сессии 28 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

В частности, на должность заместителя председателя Госсовета РК назначен Владимир Бобков, который ранее возглавлял комитет по образованию, науке, молодёжной политике и спорту. Вице-спикер Ефим Фикс получил пост первого зампредседателя Госсовета вместо Натальи Маленко, которая в ноябре возглавила администрацию Симферополя.

Помимо этого парламентарии досрочно прекратили депутатские полномочия Евгения Кабанова.

«Это решение принимается в связи с его назначением на должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым», — отметил спикер парламента Владимир Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября по подозрению в получении взятки был задержан, а затем взят под стражу крымский вице-премьер Виталий Нахлупин. 22 октября глава Крыма принял решение назначить депутата Госсовета РК Евгения Кабанова вице-премьером, отвечающим за строительство и реализацию федеральной целевой программы развития Крыма до 2022 года. Соответствующий указ главы РК был опубликован на официальном портале местного правительства 27 ноября.