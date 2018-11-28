Оттава, 28 ноября, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Учёные из Канады обнаружили новую тактику охоты горбатых китов, при которой от них требуется минимум движений. Об этом сообщает RT.

Christopher Michel Горбатый кит

Отмечается, что горбатые киты просто приплывают в места кормления птиц, после чего ждут, пока добыча сама не заплывёт к ним в пасть. Рыба, пытаясь спастись от птиц, попадает в ловушку китов.

Отмечается, что горбатые киты могут за день съедать около 2,5 тонны рыбы.

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