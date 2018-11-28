Индия, 28 ноября, 2018, 12:09 — ИА Регнум. В Индии на полигоне Бабина в штате Уттар Прадеш сегодня, 28 ноября, состоялась торжественная церемония закрытия двусторонних российско-индийских учений «Индра-2018».

Mil.ru Российско-индийские учения «Индра-2018»

На общем построении участников международного учения командующие учением «Индра-2018» с российской и индийской стороны поздравили личный состав с успешным завершением манёвров, сообщает «Звезда».Стороны отметили удовлетворённость результатами учений, а также организованное на высоком уровне совместное взаимодействие. Также состоялось награждение наиболее отличившихся военнослужащих.

Читайте также: Учение «Индра-2018»: российские военные прибыли в Индию

Затем прозвучали национальные гимны двух стран, флаг учения был спущен. Пешие и механизированные колонны прошли торжественным маршем перед трибуной, а в небе вертолёты ВВС Индии пронесли российский и индийский государственные флаги.

Уже в ближайшее время российские военнослужащие вылетят с индийской военно-воздушной базы Гвалиор обратно в Приморский край.

Как сообщало ИА REGNUM, совместные российско-индийские учения «Индра-2018» стартовали 18 ноября на полигоне Бабина, расположенном на территории штата Уттар Прадеш в Индии. В нём было задействовано 250 военнослужащих мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО и 250 военнослужащих подразделений 31-й бронетанковой дивизии вооружённых сил Индии.

Российские военнослужащие выполняли задачи на бронетехнике (танки Т-90 и боевые машины пехоты БМП-2), которую на период учений им предоставила принимающая сторона.