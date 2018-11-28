Сакраменто, США, 28 ноября, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Компания DriveSavers из США заявила, что ей известен способ копирования содержимого заблокированных iPhone со 100% успехом. Об этом 27 ноября сообщил портал The Verge.

Calerusnak IPhone с открытым слотом SIM-карты

DriveSavers предлагает услугу восстановления конфиденциальных данных с заблокированного устройства под управлением iOS. Стоимость услуги составляет $3,9 тыс. Компания не раскрывает информацию о технологии, однако издание отмечает, что если заявления DriveSavers соответствуют действительности, то они ставят под сомнение утверждения Apple об абсолютной безопасности хранения таких данных.

В рекламном сообщении DriveSavers отмечает, что услугой может воспользоваться любой человек, а не только правоохранительные органы и фирмы, специализирующиеся на вопросах безопасности.

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Напомним, в 2016 году даже специалисты ФБР не смогли самостоятельно разблокировать iPhone 5C, принадлежавший одному из подозреваемых в массовом убийстве, произошедшем в городе Сан-Бернандино. Тогда агентство даже вышло с иском в суд, в котором оно попросило обязать Apple внедрять в операционные системы закладки, позволяющие ФБР получать доступ к телефонам пользователей.