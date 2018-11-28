Ярославль, 28 ноября, 2018, 11:59 — ИА Регнум. В ярославской колонии № 1 установили специальный терминал, который, позволяет осужденным ознакомиться с более 1,3 миллиона актуальных вакансий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной службы исполнения наказаний Ярославской области.

УФСИН по ЯО Терминал в колонии

Терминал представляет собой сенсорный моноблок, который имеет выход на сайт министерства труда «Работа в России. Общероссийская база вакансий». Выход на остальные ресурсы Интернета заблокированы.

В рамках работы «Школы подготовки осужденных к освобождению» сотрудники группы социальной защиты исправительной колонии № 1 УФСИН России по Ярославской области помогают осужденным найти работу после освобождения.

Учреждение систематически посещают представители центра занятости населения Ярославля, которые доводят актуальную информацию о трудоустройстве граждан в регионе, а также отвечают на вопросы осужденных», — рассказал начальник ИК-1 полковник внутренней службы Владимир Московский.

В большей степени данным сервисом пользуются граждане, которые в течение трех-шести месяцев освободятся из колонии.