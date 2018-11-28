Чебаркуль, Челябинская область, 28 ноября, 2018, 11:56 — ИА Регнум. В Чебаркуле (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Под подозрение попали должностные лица мэрии города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

dimitrisvetsikas1969 Водопровод

Это уголовное дело возбудил региональный Следственный комитет по материалам проверки. Поводом же для последней стали публикации в местных СМИ. Из них следовало, что ещё в 2016 году местное муниципальное предприятие «Теплоком» передало в аренду двум коммерческим фирмам сети водоснабжения и водоотведения.

Арбитражный суд Челябинской области решениями от 21 июня и 27 июля 2017 года признал договоры об аренде недействительными. Казалось бы, на этом история закончена. Но городская комиссия по чрезвычайным ситуациям определила эти коммерческие фирмы в качестве гарантирующих и доверила им заниматься водоснабжением и водоотведением. Коммунальные сети, соответственно, были снова им переданы.

На это решение комиссии отреагировала прокуратура. Городской прокурор принёс протест. Также глава городской прокуратуры обратился в СКР с просьбой провести свою проверку.

Проверка была проведена, и выводы оказались неутешительны. Выяснилось. что сети долгое время оставались у частников, при этом ремонт их не выполнялся, уточнили в прокуратуре, в результате были «существенно нарушены права и законные интересы общества и государства».

Итогом проверки стало уголовное дело. Оно возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями. Круг подозреваемых ещё предстоит установить.

Примечательно, что ранее городские сети водоснабжения и водоотведения были в аренде у частника, правда, у совсем у другого. Как пишет издание Znak.com, ООО «Чебаркульгорводоканал» арендовало их в 2013—2015 годах. Весной 2015-го они были переданы двум другим ООО. Это решение практически совпало по времени со сменой власти в муниципалитете — главой города стал Сергей Ковригин.

Представители управления ФАС выяснили, что конкурс на передачу объекта в аренду не проводился, и признали аренду незаконной. Также к ситуации была привлечена прокуратура. Вмешались и некоторые депутаты городского собрания. Их тревожит состояние объекта.

По сведениям народных избранников, физический износ сетей достигает 80%, а средств на ремонт нет, писало в октябре издание Ura.ru. Cам Сергей Ковригин тогда же, в октябре, заявил журналистам этого издания о том, что весной администрация города обращалась в горсобрание, просила денег для внесения в уставный капитал муниципальных предприятий, которые бы занимались эксплуатацией сетей, но поддержки не получила.