Ярославль, 28 ноября, 2018, 11:44 — ИА Регнум. В проекте бюджета Ярославля на 2019 год не заложено средств на ремонт школ и детских садов. Информация об этом прозвучала на заседании комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Школа в Ярославле

В текущем году на эти цели было израсходовано из городского бюджета 42 млн рублей. Еще около 70 млн рублей поступило из областного бюджета в рамках проекта «Решаем вместе!»

Председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов сказал, что финансирование проекта «Решаем вместе!» продолжится, и денег может быть даже больше, чем в текущем году.

Есть еще такой вид работ, который называется «аварийные и первоочередные». Вот здесь никакими «Решаем вместе!» мы с вами закрыть не сможем. Потому что это текущие аварии, средства на ликвидацию которых должны быть предусмотрены в любом случае», — сказала директор департамента образования Елена Иванова.

В 2018 году на ликвидацию аварий было потрачено 8 млн рублей, сейчас эти деньги не предусмотрены.

Работа по бюджету в 2019 году не остановится. Это то же самое, что семейный бюджет. Когда у тебя средств не хватает, ты с бюджетом работаешь ежечасно. Мы с вами будем работать ежемесячно. В этом случае мы будем изыскивать эти средства и аварийные ситуации будут закрыты. Сегодня финансисты балансируют бюджет, мы специально рано начали эту работу. Как только будем получать дополнительное финансирование, мы будем определять приоритетные задачи», — сказал председатель муниципалитета Артур Ефремов.

В целом на социальную сферу в бюджете Ярославля 2019 года не хватает около 300 млн рублей, из них 216 млн — на образование. Средства не предусмотрены практически ни на какие «прочие расходы». Например, ни копейки не заложено на дератизацию — борьбу с крысами и мышами.

Депутат Евгения Овод спросила, как подорожает вывоз мусора для учреждений социальной сферы в связи с появлением регионального оператора. Как выяснилось, что по разным департаментам рост будет разный. По управлению культуры рост составит 12%, по учреждениям молодежной политики — более 30%. А вот для школ, детских садов и других учреждений образования вывоз мусора подорожает почти в 3 раза — с 11 млн рублей до 29 млн в год.

«Вам не кажется, что это неправильно? Мы говорим о снижении бюджетных средств, а «Хартия» у нас дает такое увеличение», — сказала депутат Евгения Овод.

Директор департамента финансов сказал, что речь идет об исполнении федерального законодательства, и претензии к «Хартии» предъявлять некорректно.

В итоге члены комиссии по социальной политике одобрили проект бюджета на 2019 год.