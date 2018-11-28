Южно-Курильск, Сахалинская область, 28 ноября, 2018, 11:42 — ИА Регнум. На отмели у южного побережья острова Кунашир оказались два кашалота. Через сутки животные погибли, не сумев уйти в океан, сообщает 28 ноября пресс-служба Курильского государственного заповедника.

Jber.jb.mil Мёртвый кашалот

Китов обнаружили в акватории южной части острова, прилегающей к охранной зоне заповедника, 23 ноября. Кашалоты держались рядом, пускали фонтаны, и, вероятно, пытались развернуться, чтобы отойти от берега.

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Специалисты надеялись, что прилив поможет животным уйти в океан, однако 24 ноября обнаружили их на том же месте без признаков жизни. Позднее туши китов вынесло на берег.

Отмечено, что крупные киты, как правило, не заходят в район Южно-Курильского пролива. На Южных Курилах, как и в других регионах мира, регулярно находят погибших у берега морских животных.

В Южно-Курильском районе останки кашалотов находили лишь дважды: в 2000 и 2002 годах.

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