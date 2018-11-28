Соледар, ДНР, 28 ноября, 2018, 11:17 — ИА Регнум. За минувшие сутки зафиксирован 21 эпизод нарушения перемирия со стороны Украины, сообщили 28 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

На горловском направлении ВСУ выпустили 29 гранат из АГС, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении замечено использование вооружения БМП, гранатомётов РПГ и СПГ, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.

На юге ДНР боевики сделали 40 выстрелов из автоматической пушки БМП, применили гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны военных формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты им. Гагарина), Зайцево, Донецк (Трудовские), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Ясиноватая, Крутая Балка, Жабичево, Спартак, Старомихайловка, Ленинское, Октябрь, Саханка, Коминтерново», — сообщили в СЦКК.

На данный момент никаких последствий украинской агрессии в виде жертв и разрушений не зафиксировано.

Отметим, за минувшие сутки территория ЛНР вообще не подвергалась обстрелам со стороны ВСУ.

Сутками ранее киевские войска выпустили по территории ДНР 328 боеприпасов.

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Напомним, урегулировать конфликт в Донбассе призваны Минские соглашения, подписанные Украиной 12 февраля 2015 года, однако украинская сторона не собирается их выполнять.

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