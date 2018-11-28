Москва, 28 ноября, 2018, 11:09 — ИА Регнум. В Москве свыше 80% жителей трёх пятиэтажных домов с улицы Кедрова дали согласие на переезд по программе реновации, сообщает 28 ноября пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Пятиэтажка в Москве

Речь идёт о домах по адресам: улица Кедрова, дом 16, корпуса 2−4. Переселение идёт в два дома на улице Дмитрия Ульянова — дом 27 и дом 27 корпус 1. В те же дома переезжают жильцы пятиэтажек на улице Новочеремушкинская, дом 27 и дом 29. В них согласие на переезд дали около половины жителей.

«С начала года по программе реновации переселяются жители 27 домов, из которых два полностью расселены, а один разобран по технологии «умного сноса», — сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

Всего в программу реновации в Юго-Западном округе включено 520 домов, подобрано 38 стартовых площадок.