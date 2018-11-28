Саратов, 28 ноября, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Утром 28 ноября был задержан начальник управления МЧС по Саратовской области Игорь Качев. В руководимом им ведомстве проходят следственно-оперативные мероприятия.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Арест

Причем внимание правоохранительных органов привлекла не только деятельность Качева, но и его заместителей, сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официальными комментариями силовых ведомств издание пока не располагает.

Как сообщало ИА REGNUM, годом ранее у Качева проходили обыски в рамках расследования уголовного дела в отношении начальника финансово-экономического отдела ГУ МЧС России по Саратовской области. Накануне был осужден один из бывших подчиненных главы МЧС — начальник одного из отрядов Федеральной противопожарной службы Сергей Байков. Оба уголовных дела связаны с выдачей премий сотрудникам ведомства, которые должностные лица оставили себе.

По данным местных СМИ, Качев является родственником губернатора Саратовской области Валерия Радаева. Предположительно, двоюродным братом.