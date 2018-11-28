Санкт-Петербург, 28 ноября, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт Петербурга Игорь Албин пообещал лично выступить против застройки парка Малиновка в Красногвардейском районе города в ходе обсуждения поправок к Генплану в Законодательном собрании. Об этом чиновник сообщил на встрече с представителями общественных групп и движений Петербурга, объединенных в «Зелёную коалицию». На встрече обсуждалась судьба парков и скверов, на которые наступает городская застройка.

Ковез Парк Малиновка

В ходе встречи представитель инициативной группы «В защиту парка Малиновка от любой застройки» Марианна Алферова рассказала о продолжающейся уже шестой год борьбе местных жителей и общественных активистов против попыток строительства в небольшом парке, который является одной из немногих зеленых зон Красногвардейского района, страдающего от нехватки рекреационных территорий.

Активистка принесла в Смольный письмо в защиту парка, подписанное несколькими десятками пожилых людей, которые занимаются в парке скандинавской ходьбой, и отметила, что горожане по собственной инициативе провели в Малиновке уже 40 субботников.

«Я Вам скажу как человек, отвечающий за работу Комиссии по землепользованию и курирующий блок градостроительства, мы против застройки парка Малиновка. Обещаю, что при рассмотрении ко второму чтению поправок в Генплан Смольный эту позицию ещё раз озвучит в стенах Мариинского дворца», — цитирует ответ Игоря Албина его аппарат.

Как сообщало ИА REGNUM, парк «Малиновка» в Красногвардейском районе был заложен в конце 1980-х годов. В 2003—2008 годах несколько гектаров территории парка было отдано под строительство ТРК «Июнь», теннисного клуба и кафе. Также из земель парка был изъят участок площадью 0,4 га под постройку церкви Покрова Пресвятой Богородицы. С начала 2010-х годов обсуждается возведение еще одного храма в Малиновке. Для его строительства из территории парка предполагалось изъять 2,1 га земель.

После многочисленных протестов местных жителей в конце 2014 года Смольный решил сохранить территорию за парком. Прежнее постановление правительства о предоставлении земельного участка для строительства храма отменено, а договор аренды земли расторгнут. При этом РПЦ для строительства храма было предложено несколько альтернативных территорий.

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Поправками в Генеральный план города рекреационная зона парка Малиновка, за который боролись местные жители, была переведена в зону общественно-деловой застройки, что вызвало новую волну протестов. В июле 2017 года Смольный официально сообщил, что не рассматривает возможность застройки парка Малиновка.