Казань, 28 ноября, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Иск налоговой службы с требованием признать банкротом подрядчика второго стартового комплекса космодрома «Восточный» в Приамурье, крупнейшего строителя Поволжья, принадлежащее депутату Госсовета Татарии Равилю Зиганшину ООО «ПСО «Казань» судом оставлен без движения. УФНС по Татарии дали время до 25 декабря 2018 года на устранение недочётов, не давших принять исковое заявление к производству. Представители компании-ответчика в комментариях казанским СМИ утверждают, что с истцом есть договорённости о мировом соглашении. Сумма претензий — свыше 1,95 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sam Yurface Банкротсво

Напомним, ООО «Производственно-строительное объединение «Казань», созданное в 2002 году в Казани, является подрядчиком ряда крупнейших строек Поволжья. Силами компании возводились объекты Универсиады-2013 в Татарии, стадионы к чемпионату мира по футболу-2018 в Саранске и Самаре. А в октябре 2018 года госкорпорация «Роскосмос» через подведомственное ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» заключила с ООО контракт на строительство второго стартового комплекса для обеспечения пусков ракет-носителей тяжелого класса семейства «Ангара» на космодроме «Восточный» в Амурской области. Цена сделки — 38,7 млрд рублей, работы должны завершить до конца 2022 года. ООО, чьим единственным владельцем является депутат Госсовета Татарии Равиль Зиганшин, стало генеральным подрядчиком проекта.

20 ноября 2018 года УФНС по республике потребовало признать компанию банкротом за имеющуюся задолженность, достигающую почти 2 млрд рублей. После того как об иске стало известно в СМИ, представители ООО заявили о планах компании заключить мировое соглашение с налоговым органом и не доводить ситуацию до банкроства.

«ФНС России и руководство нашей компании договорились о заключении мирового соглашения до введения процедуры наблюдения», — заявила изданию «Коммерсантъ» пресс-секретарь ПСО «Казань» Светлана Брайловская.

Читайте также: Претензии от налоговой: у подрядчика космодрома «Восточный» проблемы?

28 ноября стало известно, что вчера определением суда иск был оставлен без движения до 25 декабря 2018 года.

«Согласно п.1. ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к исковому заявлению прилагаются уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют. В соответствии с п. 4 ст. 41 Закона о банкротстве уполномоченный орган обязан направить копию своего заявления должнику. Уполномоченным органом не представлены доказательства направления заявления должнику», — отмечается в определении суда.