Екатеринбург, 28 ноября, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский всё же проведёт личный приём граждан. Сегодня, 28 ноября, жители города могли записаться на встречу с чиновником, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

А.Кудрявцева Вход в здание Администрации Екатеринбурга

Встреча пройдёт 12 декабря. На неё сотрудники администрации города согласились записать на приём в декабре только 15 человек из более чем 30 пришедших. Остальных раскидали по замам: Алексею Кожемяко, Екатерине Сибирцевой и другим чиновникам.

Запись к Высокинскому продлилась менее двух часов. При этом очередь двигалась медленно: люди, пришедшие в первый час, уже не смогли записаться на приём. Предполагалась также запись по телефону, однако ни один из опрошенных корреспондентом ИА REGNUM граждан, стоявших в очереди, не сумел воспользоваться этой возможностью.

Подобные вести не обрадовали посетителей. Всех их приглашали именно на запись к мэру города, не оговаривая, что количество посетителей будет жёстко ограничено. «Я уж не стал им прямо в лицо говорить, что меня обманули с этим приёмом», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Виктор, пришедший по жилищному вопросу — человека пытаются выселить из дома на переулке Шаронова. Была сильно возмущена женщина, на которой прямо и оборвали приём к мэру — она попыталась решить вопросы по ипотеке.

Большинство граждан были пожилого возраста, основная тема — ЖКХ. Одним пытаются предъявить счета сразу двух управляющих компаний, других выселили из дома во времянку и не возвращают обратно. Были и те, кому более шести лет не дают установить продуктовый киоск. Было двое записавшихся по вопросам архитектуры и благоустройства: один из вопрошающих хочет поднять вопрос по возвращению Краснознамённой группы с Орденом Ленина, другой — предложить вариант оформления парка Маяковского.

Отметим, 12 декабря мэр Екатеринбурга Александр Высокинский планирует провести первый в своей новой должности прием екатеринбуржцев. Чиновник заявлял, что работа с гражданами будет построена не так, как при бывшем главе города — председателе городской думы Евгении Ройзмане. «Такого потока граждан мы не планируем», — заявлял Высокинский.