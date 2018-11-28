Москва, 28 ноября, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Украине угрожает «полномасштабная война» с Россией — это не только провокация, но и намеренный акт запугивания собственного населения, а также попытка убедить Запад в несуществующих агрессивных планах России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Цитата из м/ф «Рикки-Тикки-Тави». Реж. Александра Снежко-Блоцкая. 1965. СССР Он пугает, а мне не страшно

«Целью спланированной полномасштабной антироссийской кампании Порошенко является отчаянная попытка сохранить свою власть, а также выполнить очередной западный русофобский заказ», — отметил он.

На этом фоне возмущает молчаливая реакция Запада, который делает вид, будто не замечает, что у него под боком пышным цветом расцветает нацизм, способный даже детей использовать в качестве игрушек в своих опасных игрищах, указал Железняк.