Афины , 28 ноября, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Общенациональную забастовку организовал крупнейший в Греции профсоюз работников частного сектора — Всеобщая конфедерация труда. Участники протеста требуют повышения минимальной зарплаты, прекращения роста налогов и заключения коллективных договоров, передает 28 ноября CNN Greece.

Steve Morgan Троллейбус. Греция

Так, минимальную зарплату бастующие требуют увеличить до 751 евро. Кроме того, работники выступают за справедливую социальную политику, сохранение объемов пенсий и льгот.

28 ноября в Афинах не действует метро, троллейбусы не вышли на маршруты. Движение автобусов ограничено. Прекращено железнодорожное сообщение, включая пригородное, не работаю паромные переправы, суда остаются в портах.

Два митинга пройдут в Афинах. В других городах также запланированы массовые акции протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, Греция переживает экономический кризис. В августе премьер-министр страны Алексис Ципрас заявил о выходе Афин из-под жёсткого контроля кредиторов. Вместе с тем в экономике остаются проблемные точки.

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