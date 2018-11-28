Псков, 28 ноября, 2018, 09:52 — ИА Регнум. В Псковской области сократят сроки реализации программы по установке дымовых датчиков в домах и квартирах малоимущих семей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, с такой инициативой на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности выступил начальник управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян.

Georg Pik Датчик дыма

По его словам, в 15 районах эта работа уже выполнена. В оставшихся девяти он предложил не ждать планового срока установки извещателей, а завершить эту работу в 2019 году.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников это предложение поддержал. Он также заявил о необходимости вовремя выделять средства на замену батареек в автономных датчиках.

«Цена батарейки несовместима с ценой человеческой жизни, тем более ребенка», — подчеркнул губернатор.

Глава региона поручил включить в число участников программы многодетные семьи, проживающие в сельской местности в деревянных домах — автономные датчики дыма и огня им будут устанавливаться за счёт бюджета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности состоялось после пожара в деревне Каськово Куньинского района Псковской области, где 27 ноября погибла семья из шести человек: двое взрослых и четверо детей в возрасте от 3 месяцев до 9 лет. По предварительным данным, причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи.