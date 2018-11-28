Берлин, 28 ноября, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель еще не прокомментировала инцидент в Азовском море между Киевом и Москвой. Но она, как никто другой, может повлиять на президента России Владимира Путина, и зависимость Германии от России может стать преимуществом, пишет издание Die Welt 27 ноября.

Marco Orazi Высокое давление

Германия должна играть ключевую роль в этом конфликте. Будучи самой крупной и экономически сильной страной Евросоюза (ЕС), она является движущей силой режима санкций против России, а ее вооруженные силы активны в Литве в рамках миссии НАТО. В то же время через проект «Северный поток — 2» Германия особым образом соединена с Россией и имеет возможность оказать давление, даже если Берлин смотрит на это неохотно.

Серьезность ситуации признается. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил 26 ноября, что события в Азовском море демонстрируют опасность конфликта на Донбассе и крымского вопроса для всей Европы. Канцлер Меркель на удивление спокойна.

Но долго это продолжаться не может, поскольку 29 ноября она встречается в Берлине с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Этот визит был запланирован давно, но теперь он приобретает иной характер.

Немецкие поставки оружия на Украину или военно-морской флот в Азовском море? Это может оставаться горячим желанием Киева. У Берлина есть другие способы показать России границы, поддержав Украину и отстояв европейский миропорядок. Сейчас главной возможностью может стать «Северный поток — 2». США и Польша справедливо указывают, что Германия все больше зависит от России в вопросе сырья.

Экономически Россия больше зависит от Германии, чем наоборот. Объем торговли между ФРГ и Восточной Европой (Польшей, Словакией, Чехией и Венгрией) теперь больше, чем объем торговли с Россией.

Германия должна сыграть ключевую роль в российско-украинском вопросе не только потому, что входит в «нормандский формат», но и потому что США во главе с Дональдом Трампом лишили ее доверия в сфере устрашения.

Имеющие мало экономических и политических связей с Москвой США могут угрожать России только кулаками. Если Германия хочет реализовать свою ответственность за Европу, она должна делать это только экономическим путем.

Берлин должен преподать урок России, которая преследует цели дестабилизации европейской безопасности. Теперь самое подходящее время для действий, подытоживает Die Welt.