Новосибирск, 28 ноября, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Верхне-Обское бассейновое водное управление установило новые режимы работы Новосибирской ГЭС — с прошлой субботы станция работает в базовом режиме расходов 850±50 м3/с, сообщает пресс-служба «РусГидро».

Сайга20К Водосбросная плотина Новосибирской ГЭС

По сегодняшним данным, средний уровень Новосибирского водохранилища составил 112,47 метра по балтийской системе высот. При этом нормальным подпорным уровнем водохранилища является уровень 113,5 метра. Приток к створу Новосибирского гидроузла в ноябре составил около 700 кубометров/с, что составляет 93% от нормы. Сейчас расходы в нижний бьеф определяются поддержанием уровня воды, необходимого для обеспечения работы водозаборов Новосибирска, на 28 ноября они составляют 860 кубометров/с.

Отмечается, что в случае изменения гидрологической обстановки по решению Верхне-Обского БВУ режим работы Новосибирской ГЭС может быть оперативно изменен.

Напомним, режимы наполнения и сработки водохранилищ определены Водным кодексом России. Они устанавливаются государством в лице Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) и его территориальных органов Басссейновых водных управлений (БВУ).