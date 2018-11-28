Москва, 28 ноября, 2018, 09:26 — ИА Регнум. После резких колебаний в начале недели на фоне эскалации геополитической напряженности около берегов Крыма из-за провокационных действий киевских властей, валютные курсы на локальном валютном рынке вошли в фазу консолидации. При этом сохраняется высокая волатильность. Размах колебаний курса доллара в течение прошедших суток 66,50 — 67,25 руб., евро демонстрирует колебания в диапазоне 75,25 — 76,00 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

ИА REGNUM Рубль

«Окончание налогового периода в РФ лишит рубль поддержки со стороны экспортеров. Стабилизация нефтяных цен на минимальных многомесячных значениях, скорее нейтральный фактор. Вопрос очередной порции западных санкций остается открытым», — отметил эксперт.

Фокус внимания сейчас на том, как будет проходить саммит G-20, стартующий в конце текущей недели. При этом риски дальнейшего ослабления российской валюты превалируют над потенциалом заметного роста.

«Сегодня, 29 ноября, в первой половине дня, курс доллара, скорее всего, будет преимущественно торговаться в границах: 67,00 — 67,70 руб., расчетный диапазон для евро: 75,50 — 76,00 руб.», — считает Егоров.

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