Омск, 28 ноября, 2018, 09:25 — ИА Регнум. В Омске плата за проезд в общественном транспорте не менялась на протяжении трёх лет, при этом стоимость ГСМ росла. Именно это, по мнению властей Омска, является одним из оснований для роста стоимости проезда.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Общественный транспорт переполнен

О планах повышения платы за проезд с 22 до 30 рублей высказались мэр Оксана Фадина и спикер горсовета Владимир Корбут.

«Тариф нужно менять. Второй момент — городской бюджет и то, что с ним было, когда тариф не менялся. Есть же ещё межбюджетная разница — давайте её платить из бюджета, но чудес не бывает! Нас поддерживают частные транспортные компании: они задают вопросы. Мы не перекладываем бремя ответственности на жителей, мы занимаемся оптимизацией», — цитирует Оксану Фадину «Омск-информ».

Градоначальница добавила, что куплены автобусы и меняется пропорция пассажиропотока. Также скоро в Омск должны приехать метановые автобусы большой вместимости.

По словам спикера горсовета Владимира Корбута, муниципальные предприятия не должны быть дотационными. Он отметил, что плата в 30 рублей за наличный расчёт не означает, что жители будут платить именно столько. Мол, перевозчики могут установить другую цену: и 20, и 22, и 25 рублей.

Добавим, информация о росте стоимости проезда вызвала в Омске большой общественный резонанс. Как предаёт корреспондент ИА REGNUM, ситуацию прокомментировал губернатор Омской области Александр Бурков. Его слова приводит пресс-служба облправительства:

«Я разделяю обеспокоенность мэрии сложившейся ситуацией в транспортной сфере. Мы понимаем экономические аргументы городской администрации. Но я обращаю особое внимание мэрии и депутатов горсовета на обязательность сохранения всех льгот на проезд для социально незащищённых категорий граждан: пенсионеров, школьников, студентов. Это остаётся на моем личном контроле».