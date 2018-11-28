Алтай, 28 ноября, 2018, 09:23 — ИА Регнум. Сотрудникам Сайлюгемского национального парка (Республика Алтай) удалось получить уникальные снимки снежных барсов с фотоловушек, установленных в Аргуте, где ранее орудовали охотники на ирбисов. В кадр попала давняя знакомая учёных — самка снежного барса Юнчи с двумя барсятами. Животные изучали странное для этих мест бревно — маркировочный объект, ранее используемый браконьерами для установки проволочных петель. Подробности изложены на сайте особо охраняемой природной территории.

Сайлюгемский национальный парк Самка снежного барса

Как пояснил научный сотрудник Сайлюгемского парка Алексей Кужлеков, ирбисы оставляют метки на всем, что выделяется на общем пейзаже: крупных камнях, скалах, деревьях, и это бревно тоже привлекло их внимание. Браконьеры установили приметный элемент на узкой тропе.

Самка снежного барса Юнчи с двумя барсятами

«Попав в петли, снежные барсы были обречены на гибель, так как с таким потаском они запутывались в кустах. На нем и сейчас можно увидеть зарубы и разгрызанные места: ирбисы, попавшие в ловушку, пытались освободиться от груза», — отметил Алексей Кужлеков.

Теперь у злополучного бревна другая миссия: животных оно по-прежнему привлекает, а вот браконьеров — отпугивает. Единственным вредителем в «ирбисовом» месте остается медведь, который периодически сбивает фотоловушку.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снежный барс (ирбис) занесен в Красный список Международного союза охраны природы в категории «уязвимый вид». Точная численность снежных барсов в мире до сих пор неизвестна. По данным WWF, на планете обитает около 4 тысяч особей ирбиса. В России подтверждено обитание не менее 63−65 особей.

Ключевым местообитанием снежного барса в Республике Алтай является Кош-Агачский район региона. Здесь насчитывается не менее 35 особей ирбиса — около 50% всей популяции вида в стране.

Осенью 2018 года в селе Кош-Агач открыли первый в России памятник семье снежных барсов, погибших в браконьерских петлях. Таким образом люди решили увековечить память о семье барсов — самке по имени Вита и её котятах. История семьи трагична. В 2012 году в долине реки Аргут автоматические камеры впервые зафиксировали двух ирбисов: самку и самца, позже получившего имя Крюк. Самка получила имя Вита — в честь погибшего волонтёра-исследователя, борца за будущее ирбиса в горах Алтая Виктора Самойлова. С 2013 года Виту фотоловушки не фиксировали, учёные ничего не знали о её семье. В 2015 году местные жители сообщили о найденных в петлях двух котятах снежного барса и самке, которая осталась на месте гибели котят и тоже попала в петлю. По всем признакам специалисты определили, что это была Вита и два её котенка.