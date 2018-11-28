Москва, 28 ноября, 2018, 09:16 — ИА Регнум. В банке ВТБ опровергли информацию о предоставлении Центрально-Африканской Республике (ЦАР) кредита в размере 801,9 млрд рублей ($12 млрд). Об этом со ссылкой на заявление банка сообщает Reuters.

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В кредитной организации агентству пояснили, что данные о предоставлении африканскому государству крупного кредита, вероятно, попали в ежеквартальный отчет по ошибке. Судя по всему, произошел технический сбой.

В отчете банка ранее было указано, что ЦАР получила 801,9 млрд рублей ($12 млрд). Такая сумма более чем в шесть раз больше, чем годовой ВВП этой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский филиал российского банка ВТБ был признан неплатежеспособным Национальным банком Украины (НБУ). С 28 ноября НБУ планирует перевести филиал под управление временной администрации.

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