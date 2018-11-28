Вашингтон, 28 ноября, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Заявление об отставке с поста руководителя центра ЦРУ по делам Кореи подал Эндрю Ким, сыгравший ключевую роль в контактах между Вашингтоном и Пхеньяном. Об этом 28 ноября сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на источники.

Bennett Meier Отставка

Ким намерен оставить пост с 20 декабря. Он посвятит себя научно-исследовательской работе в Стэнфордском университете. В ЦРУ подыскивают ему преемника.

Один из источников сообщил, что Ким останется советником госсекретаря США Майкла Помпео, которого он сопровождал во время поездок в Северную Корею.

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Роль Кима в контактах США и КНДР существенна. Так, в феврале 2018 года Эндрю Ким неофициально сопровождал Иванку Трамп, посетившую южнокорейский Пхенчхан в период Олимпиады, и, по данным газеты Asahi, провел секретные переговоры с представителями КНДР.

Также Ким присутствовал на переговорах Помпео с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в ходе которых стороны договорились о проведении первой в истории встречи глав США и Северной Кореи.

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