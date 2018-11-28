Каир, 28 ноября, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Власти Египта и Саудовской Аравии приняли решения сохранить экономическую и дипломатическую блокаду Катара, сообщает 28 ноября Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Катар

Стороны подтвердили свое решение не идти на уступки перед Дохой, в отношении которой эмбарго сохраняется уже более года.

Данное заявление было сделано по итогами встречи в Каире президента Египта Абедля Фаттаха ас-Сиси и наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

Напомним, в июне 2017 года ряд стран Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет, разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке мирового терроризма.